Von Müllvermeidung keine Spur: In Deutschland werden mehr Verpackungen produziert als je zuvor

„Es gibt die ganz grobe Faustformel, wonach in einem verpackten Lebensmittel zehnmal mehr Ressourcen stecken als in der Verpackung“, sagt Fraunhofer-Experte Sängerlaub. „Wenn Sie ein Stück Rindfleisch haben, muss vorher das Tier aufgezogen und gefüttert werden. In einem Stück Fleisch steckt so viel Energie, dass man das Wegwerfen auf jeden Fall vermeiden sollte.“