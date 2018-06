Windpark: Siemens Gamesa erhält Milliardenauftrag

Der Windkraft-Konzern Siemens Gamesa hat seinen bisher größten Auftrag für einen Hochsee-Windpark unter Dach und Fach gebracht. Die Siemens-Tochter liefert 165 Anlagen mit einer Leistung von zusammen 1386 Megawatt (MW) an den dänischen Versorger Örsted, wie Gamesa am Donnerstag mitteilte. Sie sollen von 2021 an 89 Kilometer vor der britischen Ostküste Strom für 1,3 Millionen britische Haushalte erzeugen. Der Auftrag dürfte ein Volumen von fast 1,4 Milliarden Euro haben. Bereits im Februar hatten Gamesa und Örsted eine Grundsatzvereinbarung getroffen, das genaue Volumen war damals aber unklar geblieben.