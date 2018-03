Heizungssteuerung von Tado im Test: Mach‘ mal wärmer, Alexa!

Die Einrichtung der weiteren Komponenten ist deutlich leichter. Das gilt beispielsweise für die Heizkörperthermostate, die die Temperatur in jedem einzelnen Raum regulieren. Nutzer scannen den QR-Code am Gerät, um es zu registrieren, entfernen den alten Knopf – am besten mit einer Wasserpumpenzange – und schrauben den smarten Ersatz fest. Das ist in weniger als fünf Minuten getan.