IT-Konzern IBM will „Black Box“ der künstlichen Intelligenz lüften

BerlinIBM will mit einem neuen Software-Werkzeug mehr Transparenz in Anwendungen mit künstlicher Intelligenz (KI) bringen und damit das Vertrauen in solche Lösungen stärken. Die Software öffne die „Black Box“ der KI und erkenne automatisch mögliche Verfälschungen bei den Ergebnissen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. „Alle Entscheidungen, die Künstliche Intelligenz trifft, haben ihre Basis in den eingegebenen Daten“, erklärte Wolfgang Hildesheim, der bei IBM in Deutschland für KI zuständig ist.