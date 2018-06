Künstliche Intelligenz: Digitale Alchemie – Wie lernende Maschinen den Menschen überflügeln

Das sei zwar grundsätzlich in Ordnung, sagte er: Schließlich hätten die Alchemisten Verfahren zur Arzneimittelherstellung, Textilfärbung und Glasherstellung entdeckt. Aber heute gehe es um Systeme, die unsere Gesundheitsversorgung und unsere Teilnahme an öffentlichen Debatten regelten. „Ich will in einer Welt leben, deren Systeme auf rigorosem, verlässlichem, überprüfbarem Wissen basieren und nicht auf Alchemie“, so Rahimi.