 Mobile World Congress: Telefónica fordert „vernünftige“ Voraussetzungen für 5G-Netzausbau

Er hoffe, dass Kommission und Parlament der EU sowie die Regierungen „die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen zu ihrer obersten Priorität machten, sagte der Manager am Montag auf dem Mobile World Congress in Barcelona. „Sagt die Wettbewerbstheorie, dass Europa einen Mobilfunkbetreiber pro 1 Million Bürger in Europa braucht?“, fragte Álvarez-Pallete rhetorisch.