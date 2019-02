 Mobile World Congress: Telekom baut erstes Campus-Netz für 5G bei Osram

Barcelona, SchwabmünchenStartschuss für 5G: Die Deutsche Telekom hat auf dem Mobile World Congress in Barcelona gemeinsam mit Osram das erste Campus-Netz in Betrieb genommen. Zunächst laufe das Netzwerk noch auf dem aktuellen Funkstandard LTE, doch in einem nächsten Schritt solle es auf die fünfte Mobilfunkgeneration (5G) aufgesetzt werden, kündigte das Unternehmen am Montag an.