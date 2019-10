Ärger mit Teslas „Smart Summon“ „Musk schadet der Entwicklung selbstfahrender Autos“

Daniel Cremers ist Professor für Bildverarbeitung und Künstliche Intelligenz an der Technischen Universität München. Cremers betreibt selbst ein Start-up, das an selbstfahrenden Autos arbeitet.



WirtschaftsWoche: Elon Musk hat seinen Tesla-Kunden eine neue Software bereitgestellt, mit der die Wagen auf Parkplätzen selbständig ausparken und den Fahrer abholen. In den vergangenen Tagen hat diese „Smart Summon“ genannte Funktion für Verwirrung und Blechschäden auf Parkplätzen gesorgt. Kann Software eine solche Aufgabe heute überhaupt schon beherrschen?

Daniel Cremers: Aus meiner Sicht ist die Technik noch nicht so weit, dass man sie auf den Markt bringen kann. Wir sehen das an den Misserfolgen bei Smart Summon. Der Computer beherrscht die Navigation in der komplexen realen Welt der Parkplätze oder das Ausparken aus der eigenen Garage noch nicht fehlerfrei. Das liegt oft an Kleinigkeiten. Da steht eine Mülltonne, die am Vortag nicht da war. Oder das Auto ist zu dicht an der Wand geparkt, schrammt daran entlang. Aber Elon Musk ist ja bekannt dafür, sich unter Zugzwang zu setzen, bahnbrechende Innovationen in die Welt zu bringen.