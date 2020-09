Aktie in Bedrängnis Wasserstoff-Pionier Nikola Motor wehrt sich gegen Betrugsvorwürfe

Nikola ist seit Anfang Juni an der Börse. Nächstes Jahr will das Unternehmen einen batteriebetriebenen Truck an den Markt bringen, zwei Jahre später ein Modell mit Brennstoffzelle. Das europäische Model will Nikola in einer neuen Fabrik in Ulm bauen. Man habe Vorbestellungen in Höhe von mehr als zehn Milliarden Dollar, unter anderem vom Brauereikonzern Anheuser-Busch, heißt es bei Nikola, das von manchen schon als größter Konkurrent für den Elektroautobauer Tesla gehandelt wird, der ebenfalls an einem emissionsfreien Truck und einem Pick-up mit Batterieantrieb arbeitet. Wie viel von seinen Versprechen Gründer Milton einhalten kann, muss er jetzt beweisen.



Der amerikanische Hersteller Nikola will mit Wasserstofflastern das Transportgewerbe revolutionieren. Deutsche Speditionen sind skeptisch. Sie warten schon allzu lange auf den Durchbruch der Technologie.