Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel Für den geizigen Genießer

Aber was heißt hier „muss“? Es geht schließlich auch ohne. Die Giulia ist ja ein Fahrerauto, mit sportlichen Sitzen, direkter Lenkung und einem sorgfältig abgestimmten Fahrwerk, das natürlich auch von der perfekten Gewichtsverteilung profitiert. Denn Alfa hat es geschafft, die rund 1600 Kilo Leergewicht fair auf beide Achsen zu verteilen.

Apropos: Neben dem Allradantrieb ist in der Veloce-Ausstattung auch immer ein aktives Fahrwerk mit elektronischer Dämpferverstellung mit an Bord. Über die Fahrdynamik-Regelung DNA lässt sich die Giulia dreifach verstellen in sparsame, aber etwas langweilige „Advanced Efficiency“, wenig überraschend neutrale „Natural“ und natürlich den spaßigen „Dynamic“-Auftritt. Hier kommen die Talente der Limousine am besten zu Geltung. Es gibt nur wenige Limousinen in dieser Klasse, die ein ähnlich direktes und unverfälschtes Fahrerlebnis bieten.

Bild: Alfa Romeo