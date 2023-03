Alternative zur E-Mobilität? Wissings Hoffnungsträger: Diese Gründer wollen E-Fuels konkurrenzfähig machen

Sunfire rühmt sich dafür, den Elektrolyse-Prozess verbessert zu haben – und dadurch mehr Wasserstoff aus derselben Strommenge erzeugen zu können. Sowohl Interatec als auch Refuel Green und Carbon One setzen mit ihren Innovationen nach der Elektrolyse an: Sie kümmern sich also um die Umwandlung von Wasserstoff und CO2 in Kraftstoff. Während Refuel Green mit seinen Plasma-Röhren den ganzen Prozess verändern will, nutzt Ineratec die etablierte Fischer-Tropsch-Synthese: In den Reaktoren des Start-ups werden langkettige Kohlenwasserstoffe gebildet, die in weiteren Schritten zu E-Fuels umgewandelt werden.