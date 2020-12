Analyse Deutschlands Verlangen nach Wasserstoff: Kann nur Nordafrika es stillen?

Vor allem Nordafrika komme dazu in Frage, so die BCG-Analyse. Das begründen die Autoren mit den Transportkosten: Will man Wasserstoff per Schiff transportieren, muss das Gas auf minus 253 Grad Celsius herabgekühlt werden – fast so kalt wie der Weltraum – und dadurch so verdichtet werden, dass es in die Tanks der Transportschiffe passt. Dabei geht Energie verloren, die Kosten pro Kilogramm Wasserstoff steigen.