Autobauer : Daimler ruft neue S-Klasse wegen Lenkungsproblemen zurück

Dadurch sei „die erforderliche Mindesteinschraubtiefe zur äußeren Spurstange nicht gegeben“. Letztlich könnte die Lenkung des Fahrzeugs beeinträchtigt werden und erhöhtes Unfallrisiko bestehen. In einem Schreiben an die Kunden seien die ausgelieferten Modelle „umgehend“ in die Werkstätten beordert worden, berichtete das Magazin.