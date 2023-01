Autokonzerne auf der CES Kommt K.I.T.T. doch noch?

Mercedes wiederum kündigt auf der Messe nicht nur einen überdimensionalen Superdackel und sein eigenes Ladenetz mit mehr als 10.000 Schnellladepunkten in den USA, Europa und China an, sondern auch die Kooperation mit MN8 Energy, einem der größten Betreiber von Solarenergie- und Batteriespeichern in den USA, und Charge Point, einem führenden Unternehmen in der Ladenetzwerktechnologie. Bis 2027 soll nach Tesla-Vorbild ein Netzwerk von mehr als 400 Ladeparks mit mehr als 2.500 Hochgeschwindigkeitssäulen (bis 350 kW) entstehen – offen für alle Hersteller. Aus dem Fahrzeug heraus kann der Mercedes-Kunde die Ladesäule reservieren, sodass keine Wartezeiten entstehen. Gut, wenn man ohnehin selten an den Stecker muss. So selten wie der EQXX, der in Las Vegas ebenfalls seinen großen Auftritt hat.