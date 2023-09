Automesse IAA Wie können Verkehrsmittel besser verknüpft werden?

Kurz vor der offiziellen Eröffnung der IAA durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) machte sie erneut ihre Sorge um eine Abwanderung der Industrie deutlich: „Wir wollen hier investieren. Aber dafür müssen die Bedingungen stimmen”, sagte Müller. „Das ist unsere Botschaft an die Regierung.” Die USA lockten mit einem riesigen Investitionsprogramm, China unterstütze seine Autoindustrie nach Kräften, in Deutschland gebe es sehr teuren Strom. „Wir brauchen billigere Energie.”



