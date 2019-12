Autonomes Fahren Die deutsche Angst vor Roboterautos

Auch Bosch-Experte Hönle glaubt, dass Fahrzeuge erst in der zweiten Hälfte der kommenden Dekade in der Lage sein werden, sich in allen komplexen Stadtverkehr-Situationen komplett alleine zurechtzufinden. Eine Prognos-Studie im Auftrag des ADAC verortet die Roboterautos sogar noch weiter in der Zukunft. Erst ab 2040 würden demnach in größerer Zahl Autos angeboten, die überall völlig autonom fahren können.