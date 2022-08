Batterie-Start-up Theion Dreimal stärkere E-Auto-Akku-Ladung: Ex-Siemens-Aufseher Cromme setzt auf dieses Start-up

Bis Ende des Jahres will das Team nun eine komplette Batteriezelle in voller Größe entwickeln. Für Ende 2024 ist dann im Rahmen der Industrialisierung der Technologie eine erste kleine Produktionslinie geplant. Erste Abnehmer könnten Kunden in Nischenmärkten sein, etwa in der Luft- und Raumfahrt und Musterzellen für die Autoindustrie. Danach ist der Aufbau einer Gigafabrik geplant, um diese Branchen zu beliefern. Grundsätzlich sei es möglich, in großen bestehenden Batteriewerken Anlagenteile zu ersetzen und auf die Technologie von Theion umzurüsten, sagt Ehmes.