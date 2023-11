Batterien Schafft es die Autoindustrie ohne das verrufene Kobalt?

Die Rolle des Grafit, in den heutigen Lithium-Ionen-Batterien in der Anode mit bis zu 100 Kilogramm je E-Auto verbaut, übernimmt in der Natrium-Ionen-Zelle Hartkohlenstoff. Auch Grafit wird von der EU seit einiger Zeit als kritischer Rohstoff eingestuft: Wie beim Lithium hat China die Grafit-Aufbereitung zum Batteriematerial fest in der Hand. Hartkohlenstoff lässt sich dagegen sehr günstig aus pflanzlichen Abfällen gewinnen, etwa aus Apfel- oder Erdnussschalen. Es sei noch nicht ganz klar, welcher Materialmix sich am Pluspol, der Kathode, langfristig durchsetze, nicht alle Hersteller favorisieren Preußisch Blau, räumt Sauer ein. „Aber keines der Materialien in der Natrium-Ionen-Batterie ist so knapp oder teuer wie die in der heute gängigen Lithium-Ionen-Batterie.“