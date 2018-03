Blablacar-Chef Nicolas Brusson: „Das Auto bleibt wichtig“

Beim Carpooling aber kommt es vor allem darauf an, Daten zu den Gewohnheiten und Bedürfnissen der Reisenden zu sammeln und auszuwerten. Ist Google da nicht deutlich besser positioniert?

Google ist der König der Daten. Die haben eine Menge Daten. Und sie sind sehr gut darin, diese Daten auszuwerten. Aber wir haben auch etwas sehr Wertvolles aufgebaut: Wir wissen vielleicht nicht, wo die selbstfahrenden Autos unterwegs sind. Aber wir wissen, wohin die Menschen wollen. Wir haben jedes Jahr 400 Millionen Suchanfragen weltweit. Von Leuten, die von einem Ort an den anderen wollen. Und wir bringen unsere Nutzer dazu, diese Anfragen zu präzisieren. Also nicht nur: von Hamburg nach Berlin, sondern: von Straße X in Hamburg nach Straße Y in Berlin. Wir haben auch unseren Algorithmus verfeinert, so dass Fahrern automatisch ein von Mitfahrern gesuchter Abfahrtsort auf ihrer Strecke als Zwischenstopp vorgeschlagen wird. Selbst die Deutsche Bahn kennt die Bedürfnisse ihrer Kunden nicht so gut. Die weiß nur, dass ich von einem Bahnhof zum anderen Bahnhof reise - aber nicht, ob ich fußläufig vom Bahnhof entfernt wohne oder weiter weg und einen Freund gebeten habe, mich zum Bahnhof zu bringen.