Brennender Autofrachter vor Ameland Warum die Löscharbeiten auf See so schwierig sind

Und das macht auch die Brandbekämpfung auf See, wie jetzt vor der niederländischen Insel Ameland so schwierig. Dort steht seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die „Freemantle Highway“, ein Autotransporter mit rund 3000 Fahrzeugen an Bord, in Flammen. Mindestens eine Person, meldet die niederländische Küstenwache, ist bei dem Brand ums Leben gekommen, rund 25 weitere wurden teilweise verletzt und inzwischen von Bord des Frachters gerettet. Nach ersten Einschätzungen der Küstenwache könnte das Feuer an einem Elektroauto ausgebrochen sein.