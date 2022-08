BYD-Marktstart Das können die neuen Autos von BYD

Was zählt, sind aber natürlich vor allem die inneren Werte: Also einsteigen in den Atto 3 und auf in den kurvigen Parcours. Das SUV zeigt im Elchtest Standfestigkeit, ohne dass das ESP den Schwung beim Hin- und Her wedeln gleich auf null herunterregelt. Und im Normalmodus rollt der Chinese so ordentlich ab wie die direkten Wettbewerber VW ID.3 oder Mégane E-Tech. Preise will BYD für seine drei Startangebote zwar noch nicht nennen. Die Fahrzeuge dürften aber mit Komplettausstattung inklusive Panoramadach, beheizten Sitzen, voller Assistenz-Armada und Wärmepumpe spürbar weniger kosten als ein vergleichbarer Volkswagen in Basisausstattung. Das sind dann zwar auch keine Dacia-Preise, aber sparen lässt sich mit den Modellen schon.

Bild: BYD