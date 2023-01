CES-Ausblick Deutsche Autobauer stehen von allen Seiten unter Druck

Seit einigen Jahren versuchen auch die Autohersteller der Welt, sich auf der CES als innovative Technologiefirmen zu inszenieren. Schließlich wird auch im Auto die IT immer wichtiger. Der CES-Veranstalter, die einflussreiche US Consumer Technology Association, hält die Autobauer inzwischen für mindestens ebenso wichtig wie US-Softwarekonzerne oder asiatische TV- und Chiphersteller. Gleich zwei der unter den Ausstellerfirmen hoch begehrten drei Einzel-Key Notes – lange Präsentationen auf der großen Bühne der Haupthalle – hat sie für die Autobranche reserviert: Nach AMD-Chefin Lisa Su sprechen BMW-Boss Oliver Zipse am Donnerstag und Carlos Tavares, Chef des drittgrößten Autobauers der Welt, Stellantis. Solche Keynotes zu Beginn der Messe sind in Las Vegas sonst traditionell den CEOs der IT-Giganten wie Microsoft, Intel oder Samsung vorbehalten. Nicht so in diesem Jahr – der Autobranche gehört die große Bühne.