CO2-Zertifikate Wie Tesla seine Kunden mit einem Bonus an der Nase herumführt

Ob es im nächsten Jahr wieder Kilometer gibt, mehr oder weniger, oder Geld? Das ist dabei nicht klar. In seinen Bedingungen verweist Tesla darauf, dass sich der Bonus von Jahr zu Jahr ändern kann – in einem Jahr könne er hoch und im Folgejahr deutlich niedriger sein. Und: „Sie sind sich bewusst, dass der Wert des Bonus sehr gering, gegen null, sein kann.“ Mit viel Pech gibt’s im nächsten Jahr statt ein paar Hundert Euro also: nichts.



