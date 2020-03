Coronakrise Autobauer setzen auf Direktvertrieb

Viele Autohäuser stehen dagegen vor einem Problem, wenn die Coronakrise länger anhält. Werkstätten dürfen zwar geöffnet werden, doch die Verkaufsräume bleiben geschlossen. Einige Händlergruppen setzen daher auf digitale Beratung per Video und individuelle Termine für Probefahrten.

Zugleich werde der Absatzeinbruch das Innovationstempo in der Industrie bremsen. „Diverse Projekte werden auf Eis gelegt werden müssen. Die Gewinner werden diejenigen sein, die auf intelligente Weise Kosten senken.“ Für das Tempo der Ausbreitung von Elektrofahrzeugen in den kommenden Jahren werde entscheidend sein, ob die EU-Kommission in der Krise ihre Vorgaben für den CO2-Ausstoß lockert oder nicht.