Deutscher Innovationspreis Hightech-Chips und effiziente Motoren: Das sind die innovativsten Unternehmen

So sieht Aufbruchstimmung aus: Bis auf den letzten Platz gefüllt ist am Donnerstagabend das Dampfhaus, eine Veranstaltungshalle in München. 300 Gäste sind gekommen, um der Preisverleihung des Deutschen Innovationspreises beizuwohnen. WirtschaftsWoche-Chefredakteur Horst von Buttlar stellt in seiner Eröffnungsrede fest: „Wir haben in unserem Land eine Sehnsucht nach Fortschritt, und wir haben einen Hunger nach Innovationen. Der Deutsche Innovationspreis war noch nie so wichtig.“