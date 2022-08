„Die Straße der Zukunft“ Die erste Autobahn wird schon 90 Jahre alt – wer eröffnete sie?

Allerdings nahm der Autoverkehr mit der Zeit immer weiter zu. So stieg die Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge zwischen 1924 und 1929 um 300 Prozent. „Und diese stetig wachsende Mobilität führte auf den Landstraßen zu einer Häufung von Unfällen“, erläutert Ulrich Soénius, Direktor des Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchivs in Köln. Schließlich waren zusammen mit den Autofahrern auch Pferdegespanne, Fahrradfahrer und Fußgänger unterwegs.



Dies galt auch für die Landstraße zwischen Köln und Bonn, die eine der höchsten Verkehrsdichten in ganz Deutschland aufwies. „Der gesamte Schwerlastverkehr von Norden nach Süden und umgekehrt wälzte sich über diese Straße“, so Soénius. „Dazu kamen Touristen aus dem Ruhrgebiet, Düsseldorf und Köln, die am Wochenende ins Rheintal fuhren.“ Deshalb wurden bald Stimmen laut, die Landstraße auszubauen und für Autos zu reservieren. Noch wichtiger als Adenauer war hier nach Recherchen von Soénius der Landeshauptmann der Rheinprovinz, Johannes Horion (1876-1933).