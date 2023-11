Dienstwagen „E-Autos sind schon jetzt die günstigste Form der Individual-Mobilität“

Obwohl die Förderung für E-Autos ausgelaufen ist?

Ja, nach wie vor, aus mehreren Gründen. Derzeit wächst die Modellpalette, vor allem in der Mittelklasse. Einige Hersteller agieren zudem sehr preisaggressiv. Zudem werden E-Autos preislich attraktiver, da die Krise in Nahost die Ölpreise steigen lässt, während die Strompreise in Deutschland zum Teil deutlich sinken. Auch die Anschaffungskosten bei E-Fahrzeugen nähern sich den Kosten einer Verbrennerflotte immer mehr an.