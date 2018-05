Dieselgate-Affäre: Winterkorn fühlt sich „nicht im Büßergewand“

Dass der VW-Skandal in den USA aufgearbeitet werde, sei „schön und gut“. „Verbrauchern in Deutschland hilft das allerdings wenig.“ Für sie sei es bedauerlich, dass in der angekündigten Ethikoffensive von VW Entschädigungen kein Thema seien. „Wir brauchen die Musterfeststellungsklage so schnell wie möglich. Dann könnten auch in Deutschland betroffene VW-Kunden zu ihrem Recht kommen.“