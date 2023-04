E-Autohersteller Tesla baut Batteriefabrik in Shanghai – USA besorgt

11. April 2023

Tesla will in Shanghai eine Batteriefabrik bauen. Bild: Bild: Reuters

Der E-Autohersteller will noch in diesem Jahr damit beginnen, eine Batteriefabrik in Shanghai zu bauen. Dadurch soll die Produktion in Kalifornien ergänzt werden. Die USA zeigen sich besorgt über die Geschäfte in China.