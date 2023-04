E-Autohersteller: Tesla baut Batteriefabrik in Shanghai

Der Elektroauto-Bauer Tesla plant dem Bau einer Batteriefabrik in Shanghai. Die Fertigungsstätte solle die Produktion der so genannten „Megapack"-Batterien in Kalifornien ergänzen, teilte Tesla am Sonntag via Twitter mit. Die chinesische Agentur Xinhua hatte zuvor berichtet, mit dem Bau solle im dritten Quartal begonnen werden. Die Produktion solle dann im zweiten Quartal 2024 anlaufen.