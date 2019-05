E-Autos Wissenschaftler kritisieren Studie scharf

Inzwischen melden sich diverse Natur- und Ingenieurwissenschaftler zu Wort. Professor Martin Wieschtel, Leiter des Geschäftsfelds Energiewirtschaft beim Fraunhofer Institut, sagt, die Ifo-Studie treffe „an den entscheidenden Stellen einseitige Annahmen, die alle den Diesel begünstigen;“ außerdem weise sie „teils erhebliche methodische Mängel“ auf: „Als Paper auf einem wissenschaftlichen Kongress würde es wohl durchfallen,“ so Wieschtel. Sinn vergleiche mal zwei konkrete Fahrzeuge, einen Diesel von Mercedes und ein Tesla Model 3, wo die Daten seine These stützten, „daraus verallgemeinert er auf alle Diesel und E-Autos; an anderer Stelle schließen die Autoren dann wieder aus großen Datenbanken auf die konkreten Autos zurück; den Anspruch an wissenschaftliches Arbeiten erfüllt so etwas nicht.“