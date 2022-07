1200 Kilometer Reichweite So fährt sich der Mercedes EQXX Vision

Wenn man so will, ist der Vision EQXX so ein bisschen wie ein Mercedes 200 D – nur in die Neuzeit übertragen. Das Label „200 D“ stand seit der Mercedes-Flossenära Ende der Fünfzigerjahre für extreme Sparsamkeit, aber auch für Langsamkeit. Erinnerungen daran kommen auf, wenn man im Datenblatt liest, dass der Vision EQXX nur 140 km/h Spitzentempo erreicht. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, denn man lässt ihn nicht. Er könnte über 300 km/h, und das mit der für heutige Verhältnisse recht bescheidenen Leistung von gerade mal 180 kW/245 PS.

Bild: Mercedes-Benz