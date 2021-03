Abschied vom Verbrenner Jeder Dritte steigt nach einer E-Auto-Probefahrt um

Die aktuellsten Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) unterstreichen den Trend zur Abkehr vom reinen Benziner oder Diesel: Im Februar 2021 wurden insgesamt 71.673 Pkw mit alternativen Antrieben – darunter auch Gas- und Hybridfahrzeuge – neu zugelassen. Gegenüber dem Vormonat entspricht das einem Plus von 84 Prozent. Der Marktanteil der alternativen Antriebe lag damit bei 37 Prozent.



Der VW E-Up war dabei im Februar das beliebteste Elektroauto in Deutschland. Das KBA registrierte 2215 Neuzulassungen, was einem Anteil von zwölf Prozent an den gesamten Neuzulassungen von E-Pkw entsprach. Bei den Plug-in-Hybriden führte der VW Golf mit 1667 Einheiten die Bestsellerliste an und erreichte einen Marktanteil von knapp 8 Prozent.



Mehr zum Thema: Aktuelle News rund um Elektromobilität lesen Sie hier.