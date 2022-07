Angreifer aus China Wie BYD an Tesla vorbeizieht

„BYD hat sich in den letzten fünf Jahren deutlich weiterentwickelt und nach oben positioniert“, so der deutsche Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer. Die Fahrzeuge seien modern, „state oft the art“ und damit auch deutliche Wettbewerber für die deutschen Premiumhersteller in China.



Ein wesentlicher Punkt sei das große Batterie-Knowhow von BYD, das etwa in der sogenannten Blade-Batterie zum Ausdruck komme. Dabei handelt es sich um großformatige prismatische Zellen, die deutlich höhere Energiedichten auf gleichem Volumen erlauben. „BYD bildet hier die Spitze der Entwicklung ab“, sagt Dudenhöffer.