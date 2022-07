Blackbox Grünheide „Elon Musk arbeitet wie der russische Geheimdienst“

Wer Arne Christiani zuhört, muss sich anschnallen: Autobahnausbau auf der A10! Mehr Züge in der Rushhour! Neue Kitas, Parkplätze, Jobs! Der Bürgermeister rattert die Erfolge nur so herunter. Grünheide ist aus seiner Sicht auf der Überholspur. Im März erst eröffnete Elon Musk hier seine Tesla-Fabrik, Christiani aber denkt schon längst weiter an die Infrastruktur, die er rund ums Werk zum Blühen bringen will – doch tatsächlich ist hier längst nicht mehr alles so „Giga“, wie es bei ihm klingt.