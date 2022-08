Bolt-Gründer Markus Villig „In der Seine lagen deutlich mehr Scooter als im Rhein“

Derzeit bieten Sie Ihren E-Scooter-Verleih in 58 deutschen Städten an, ihre Fahrdienstvermittlung bisher bloß in Berlin, München und Frankfurt. Was sind Ihre Pläne für Deutschland?

Grundsätzlich möchte ich deutlich weniger Privat-PKW in den Städten fahren sehen. Ich möchte sie ersetzen durch intelligentere Mobilitätsdienstleistungen. Das ist das langfristige Ziel von Bolt. Es wäre besser für die Umwelt und das Klima, besser für die Sicherheit der Menschen, und es würde Lärm vermeiden. So, wie der Verkehr derzeit in den meisten Städten geregelt ist, ergibt es nicht viel Sinn. Die On-Demand-Mobilitätsdienste wachsen in den Städten, es ist also klar, dass die Verbraucher das wollen, sie bevorzugen diese Art der Mobilität. Wir möchten auch in Deutschland mit möglichst all unseren Diensten in möglichst vielen Städten Alternativen zum Auto schaffen.