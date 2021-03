CEO über Einstieg in die E-Mobilität Varta-Chef: Neue Batteriezelle ist in sechs Minuten voll geladen

Wird es dann zukünftig ein drittes Geschäftssegment von Varta geben, neben Microbatteries etwa für Kopfhörer und Household Batteries für den Verbraucherbereich?

Mittelfristig ja. Am Anfang wird das wohl auch nicht notwendig sein, weil wir zunächst die Synergien zwischen der Coinpower und der 21700 nutzen. Beide sind Lithium-Ionen-Batterien und viele Prozessschritte in der Herstellung sind sehr ähnlich. Deshalb werden wir die 21700-Zelle erst einmal in den Werken produzieren, wo wir die kleine Coinpower-Zelle produzieren.



Was bedeutet der Einstieg in die Automobilbranche für Varta?

Wir sehen enorme Zukunftschancen. Der Automarkt ist noch größer als die Märkte, die wir heute bedienen. Unsere Priorität ist aber zunächst noch die kleine Lithium-Ionen-Zelle. Hier weiten wir die Produktionskapazitäten weiter aus, hier geht es um hohe Wachstumsraten. Aber klar: Die Automobilbranche ist sehr spannend. Und ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr noch die ersten Kunden präsentieren können.