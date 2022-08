E-Auto-Prämie Elektroautos boomen in den USA – trotz gekürzter Subventionen

Profitieren könnte allerdings auch Volkswagen, das seine Fabrik in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee auf Elektroautos aufgerüstet hat, mit der Fertigung gerade begonnen und schon im nächsten Jahr eine Jahresproduktion von 100.000 Fahrzeugen erreichen will. Auch ihre Fabriken in Mexiko wollen die Wolfsburger auf Elektroautos aufrüsten. Wegen der Förderrichtlinien könnte es zudem Sinn machen, auch andere E-Modelle wie den Audi e-tron oder den Porsche Taycan in Nordamerika zu fertigen.