Elektrische Sportwagen Mate Rimac – stark unter Strom

Das Jahr 2021 soll für Rimac ein ganz besonderes sein. Das liegt weder an dem zusätzlichen 70-Milionen-Engagement von Porsche in die kroatische Firma oder an den ersten Auslieferungen des über 1900 PS starken C Two, der zeitnah einen echten Modellnamen bekommt, sondern am Spatenstich für den Rimac Campus, der in einem Außenbezirk von Zagreb entstehen soll. Nach Vorbild von Apple, Google und Co. soll hier in den nächsten drei Jahren ein Kreativzentrum für Arbeit, Freizeit und 2500 Menschen entstehen. Neben modernen Büros gibt es Kindertageseinrichtungen, Geschäfte, ein Hotel und Fitnesscenter für die Mitarbeiter. Rund um das Rimac Campus sollen Gärten bewirtschaftet werden und Tiere grasen, während ein kleines Museum Zeugnis von den Anfängen der Firma Rimac Automobili gibt. Die Stars: der grüne BMW E30 mit Elektroantrieb und der erste Rimac C One Prototyp in rot.