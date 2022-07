Elon Musk „Wir wollen die Beta-Software für autonomes Fahren auch nach Europa bringen“

Faraday Future, Los Angeles, gegründet 2014

Als der ehemalige BMW-Manager und Byton-Gründer Carsten Breitfeld im Herbst 2019 bei Faraday Future antrat, hielten das viele Beobachter für ein Himmelfahrtskommando. Denn Gründer Jia Yueting, der mit Medien und Unterhaltungselektronik in China zum Milliardär aufgestiegen war, kämpfte nach unternehmerischen Fehlschlägen mit dem Bankrott. Er hinterließ die mit Elektronik gespickte Luxus-Limousine FF 91, ein Entertainment-Center auf vier Rädern. Breitfeld ist entschlossen, diese in die Serienproduktion zu bringen. Er schaffte es, neue Investoren zu gewinnen, darunter Peter Thiels Palantir, und Faraday im Sommer 2021 an die Nasdaq zu bringen. Der Börsenwert von Faraday Future beträgt derzeit 1,6 Milliarden Dollar. Im Spätsommer soll die Luxuslimousine in der eigenen Fabrik in der Nähe von Fresno vom Band rollen. Der Preis steht noch nicht fest, soll aber über 100.000 Dollar liegen.

