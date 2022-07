Eurobike 2022 Das Mofa ist zurück – aber elektrisch

20. Juli 2022

Bereits im Namen verweist die Marke Super73 auf die Siebzigerjahre. Bild: Mario Hommen SP-X Bild:

In den Siebzigerjahren prägten Mofas das Straßenbild in Deutschland. Mittlerweile ist diese Gattung fast ausgestorben. Doch nun deutet sich ein Comeback an. Mit allerdings zeitgemäßer Technik.