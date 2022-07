Fahrradbranche „Preissensibilität ist auf dem Fahrradmarkt fast nicht vorhanden“

Trotz dieser Vorzüge ist Stolzke in seiner Branche ein Exot. Und auch bei der Fachmesse Eurobike, bei der sich in diesen Tagen in Frankfurt mehr als 1500 Aussteller präsentieren, ist MyBoo ein Nischenanbieter. Das aber kann eine sehr erfolgreiche Strategie sein. Denn inzwischen läuft das Geschäft nicht mehr wie von selbst. In den vergangenen beiden Jahren war die Nachfrage derart gestiegen, dass Kunden oft Monate auf ein neues Rad warten mussten. Seit aber die Pandemie das Leben der meisten Menschen deutlich weniger beeinträchtigt, sinken auch die Verkaufszahlen. In Deutschland wurden im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr weniger Räder montiert, wie der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) zum Auftakt der Messe berichtete.