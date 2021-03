Zudem können Elektroautos ihrerseits kaum mit Dieselfahrzeugen konkurrieren, zumindest nicht auf langen Strecken. Dazu gibt es in Deutschland immer noch viel zu wenige Ladepunkte, von den beliebten Reisezielen der Deutschen im Süden Europas ganz zu schweigen. Hier wären noch erheblich Investitionen erforderlich. Insofern ist die schnelle Umsetzung der Mobilitätswende zweifelhaft, und die vier Millionen Tonnen Puffer an CO2-Emissionen sind vermutlich schnell verbraucht, wenn die Wirtschaft wieder anzieht. Für 2021 liegt das Emissionsziel für diesen Sektor laut Klimaschutzgesetz überdies mit 145 Millionen Tonnen ohnehin noch unter dem in 2020 erreichten Wert, im darauffolgenden Jahr sollen noch einmal sechs Millionen Tonnen eingespart werden.



Hier zeigt sich wieder die grundlegende Schwäche eines sektorspezifischen Ansatzes zum Klimaschutz. Es werden nicht dort die Emissionen von Treibhausgasen reduziert, wo es am günstigsten ist, sondern genauso, wie es die Bundesregierung will. Es kann niemand in der Bundesregierung wissen, welche Technologie in den kommenden Jahren am preiswertesten die Emissionen von Treibhausgasen reduziert.