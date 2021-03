Klimaschutz Autobauer Porsche will bis 2030 CO2-neutral sein

Der Sportwagenklassiker 911 soll auch in Zukunft mit Kraftstoff fahren. Doch die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sollen nach Blumes Plan dann klimaschonenden synthetischen Kraftstoff tanken. „Wir arbeiten dabei mit Partnern wie Siemens Energy zusammen und investieren in eine Pilotanlage in Patagonien“, sagt Blume. Denn in Südamerika werde genug Windstrom für grünes Methanol erzeugt. Der Preis der E-Fuels könne von derzeit zehn Dollar pro Liter unter zwei Dollar sinken.