Matthias Kohlbecker Der Architekt der Autoindustrie

In einer Fabrik in Alabama fertigt Daimler jährlich 240.000 SUVs. 150.000 Jaguar Land Rover rollen pro Jahr in einer gut 300.000 Quadratmeter großen Produktionsanlage in der Slowakei vom Band. Die gleiche Zahl an Autos will BMW in seiner neuen Fabrik im ostungarischen Debrecen produzieren.