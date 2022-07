Mikromobilität Kommen jetzt Tankstellen für Tretroller?

Hoffnung machen den Gründern Pilotversuche. So verweist Swobbee darauf, dass sich bereits DPD und Hermes Akkus für Cargobikes teilen, die zunehmend bei der Paketzustellung zum Einsatz kommen. Im E-Scooter-Segment will das Start-up „in Kürze“ weitere Partnerschaften bekannt geben, bisher ist dort Tier Mobility die alleinige Referenz. Bei dem Sharing-Dienst heißt es, die Zusammenarbeit mit Swobbee sei einer mehrerer Bausteine für die „Dezentralisierung der Ladeinfrastruktur“.



Tier selbst hatte vor zwei Jahren das britische Lade-Start-up Pushme übernommen und baut seither ein eigenes Netzwerk von Wechselakkustationen auf. In 33 deutschen Städten finden sich diese bereits – vorrangig in Kiosken. Bringen Nutzer leere Akkus zu einer der Stationen, erhalten sie Freiminuten. Eine Zusammenarbeit mit Wettbewerbern schließt Tier nicht aus. Für das eigene Ladenetzwerk suche das Unternehmen derzeit nach technischen Lösungen, um diese auch anderen Anbietern zugänglich zu machen, sagt ein Sprecher. Die Herausforderung: Genutzt werden je nach Anbieter und Fahrzeugtyp unterschiedliche Akkus.