Mobilität „Elektroautos beflügeln Autoabos“

Wie sehen die Konditionen aus?

Bei Abos least man sein Auto in der Regel kürzer als bei der klassischen Finanzierung – Vermieter wie Sixt oder Europcar bieten Abos etwa für sechs oder zwölf Monate an. Außerdem sind außer Treibstoff oder Strom alle Kosten mit der monatlichen Rate abgedeckt. Drin sind also die Kfz-Steuer, die Versicherung, Wartungen und gegebenenfalls Reparaturen. Allerdings sind die Angebote relativ unterschiedlich. Kunden sollten daher die Angebote prüfen.