Mobilität Neue Lade-Label für E-Autos sollen tanken erleichtern

An der Fahrzeugseite ist das Kennzeichen in Schwarz gehalten, an der Infrastruktur-Seite in Weiß. Insgesamt gibt es zehn unterschiedliche Kenn-Buchstaben, jeweils fünf für das AC- und fünf für das schnellere DC-Laden. Die gängigsten dürften das „C“ für den Typ-2-Stecker sowie „K“ (bis 500 V) und „L“ (bis 920 V) für den CCS-Schnellladestecker sein.