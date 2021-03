Neues E-Auto Nissan Ariya – der bessere Leaf?

Das Laden hat Nissan im Vergleich zum Leaf deutlich optimiert. An normalen Säulen oder Wallboxen fließen dank eines in Deutschland serienmäßigen Drei-Phasen-Ladegeräts bis zu 22 kW in den Akku. Und anders als bei den Japanern bisher üblich passt sich der Ariya auch beim Thema Schnellladen an europäische Gegebenheiten an und bietet den gängigen CCS-Standardanschluss. Über den lässt sich an der DC-Säule mit bis zu 130 kW laden. Rund 40 Minuten veranschlagt Nissan für die übliche Befüllung von 10 bis 70 Prozent. Weil nun erstmals eine aktive Batterie-Kühlung an Bord ist, soll das Schnellladen auch mehrfach hintereinander funktionieren, so dass auch Langstrecken kein Problem sind.

Bild: Nissan