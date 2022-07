Neuwagenpreise Sauber ist das neue teuer

Die Zeiten der preiswerten Neuwagen sind vorbei. E-Mobilität und die strengeren Umweltvorgaben für Verbrenner lassen die Fahrzeuge in der Klasse um 10.000 Euro verschwinden, prognostiziert VW-Markenchef Thomas Schäfer in der „Welt am Sonntag“. Die Preissteigerung allein durch die geplante EU-Abgasnorm Euro 7 beziffert er mit 3.000 bis 5.000 Euro pro Fahrzeug. Bei einem Kleinwagen seien diese Mehrkosten kaum aufzufangen.